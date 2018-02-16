Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin resmi Twitter hesabından, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Münih’te yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi daha ileriye götürecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.