Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin resmi Twitter hesabından, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Münih’te yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi daha ileriye götürecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla bir araya geldi
16.02.2018 - 23:51 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.
Etiketler : mevlût çavuşoğlu,münih,almanya,
544221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/544221.aspx
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