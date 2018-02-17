Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin iki ülkenin ortak hassasiyeti olan Kırım sayesinde geliştiğini söyledi.

Destici ve beraberindeki heyet, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Kırım Tatar Milli Meclisini (KTMM) ziyaret ederek, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dışındaki Türk dünyasında yaşayan Türklerin sorunları ile de birinci derecede ilgilendiklerini söyledi.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını kabul etmediklerini vurgulayan Destici, "Rusya’nın Kırım’ı zorbalıkla işgalini kınıyoruz, reddediyoruz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti de bunu net olarak ifade etti." dedi.

Türkiye'nin Kırım meselesini bir an önce çözme arzusunda olduğunu belirten Destici, bu yüzden hükümetin Kırım Tatarları ile yakın temas içinde olduğunu ve meseleyi çözmek için adımlar attığını ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna ile bu kadar yakın olmasının sebebinin Kırım Tatarları olduğunu vurgulayan Destici, "Türkiye Kırım ve Kırım Tatarlarını önemsemektedir. Ukrayna da Kırım’ı ve Türkiye’yi önemsemektedir. İki ülkenin bu ortak hassasiyeti iki ülkeyi belli bir noktada buluşturmuştur ve ilişkileri de geliştirmiştir. Bunda Kırım Tatarlarının çok büyük katkısı var." diye konuştu.

Türk dünyasının her noktasında zulüm olduğunu anlatan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Türk dünyasındaki sorunların çözülmesi için her türlü gayreti gösteriyor. Özellikle de yardım etme noktasında çabasını sürdürüyor. Oradaki Türklerle irtibatı güçlendirme anlamında TİKA vasıtasıyla oraya el uzatıyor. Nerede Türk topluluğu varsa Türk milleti varsa gücü yettiği kadar maddi ve manevi yardımı yapıyor. Biz bunun artarak devam etmesi hususunda hükümeti teşvik edici olduk. Bundan sonra da daha üst düzeyde bunu yapacağız."

Destici, Türkiye’nin terörle mücadele için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdüğüne dikkat çekerek, yaşanan bu zor süreçte Türk dünyasının gücünü de Türkiye’nin arkasında hissettiğini sözlerine ekledi.