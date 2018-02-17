Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Meksika'nın güneyinde ve merkezinde şiddetli hissedildi. Tsunami merkezinden yapılan açıklamaya göre tsunami tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Deprem korku ve paniğe sebep olurken, can ve mal kaybına yönelik bir açıklama yapılmadı.