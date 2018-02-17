Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Meksika'nın güneyinde ve merkezinde şiddetli hissedildi. Tsunami merkezinden yapılan açıklamaya göre tsunami tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Deprem korku ve paniğe sebep olurken, can ve mal kaybına yönelik bir açıklama yapılmadı.
Meksika'da 7,5'lik deprem
17.02.2018 - 02:55 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,meksika deprem,
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