Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Ankara Büyükelçisini resmî olarak geri çeken Hollanda, dün de skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdı. Oysa aynı Hollanda’nın tarihi sömürge ve katliamlarla dolu. 1740’da Hollandalı koloni askerleri, bugün Jakarta’da bulunan Batavia sahil şehrinde 10-12 gün içinde 10 binden fazla yerli Çinliyi katletti. Katliamdan önce yerli halk Hollanda’nın Doğu Hint Adalarının yeniden inşasında çalıştırıldı. İş imkânının artmasıyla bölgeye Çinlilerin göçü oldu. Bölgedeki Çinli sayısı 10 bini bulunca çok sert sürgün politikaları uygulandı. Şehri terk etmeyen Çinliler için kitlesel cinayetler başlatıldı. Katliamlar bölgede 500’den az Çinli kalana kadar sürdü. Hollandalılar 1615’te gittikleri Kuzey Amerika’daki Kızılderilileri katletti. 1947’de Hollanda sömürge birlikleri bugün Java adasında silahsız 430’dan fazla kişiyi katletti. BM, 1992’de Bosna Hersek Savaşı sırasında Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmesine rağmen Hollandalı komutan kendisine sığınan 25 bin mülteciyi Sırplara teslim etti ve binlerce masumun öldürülmesine yol açtı. Osmanlı devletinin Ermenilere soykırım yaptığı yönündeki yalanlara ortak olan Hollanda, kendi kanlı tarihini görmezden geliyor.