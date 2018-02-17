Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın resmî haber ajansı RİA, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin Esad rejimi ile anlaştığını iddia etti. Haberi Suriye’deki durum hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandıran RİA “Suriye yönetimiyle PYD arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak” dendi. ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlamasının ardından Türk ordusu karşısında direnemeyen terör örgütü operasyonun ilk haftasında Birleşmiş Milletlere “Afrin güvenli bölge ilan edilsin” çağrısında bulunmuştu. BM’den aradığı desteği bulamayan PYD bu sefer rejimi devreye sokmaya çalışmıştı. PYD’nin kontrolündeki sözde Afrin Özyönetim Ofisi, rejime “Egemenlik yükümlülüklerini yerine getirme ve sınırını korumak için Afrin’e asker yerleştirme” çağrısı yapmıştı.