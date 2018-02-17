Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de terör örgütü YPG’ye katılan beş İngilizden biri olan ve 15 yabancı teröriste liderlik eden Lei, ilk çarpışmalardan kurtulduklarını savundu. Gece gündüz bombalandıklarını belirten Lei “Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var” dedi. YPG’li terörist, “Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız. Ama en azından durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz” dedi. Terörist, birliğiyle savaşmaya devam edeceğini savundu. Haberde 24 yaşındaki Huand Lei’nin Çin’de doğduktan sonra ergenliğinde İngiltere’ye göç ettiği, Manchester’da eğitim gördüğü, 3 yıldır terör örgütü saflarında yer aldığı bilgileri yer aldı.