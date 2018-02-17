Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Çingyüen kentindeki bir çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Merkezin alev alması sonucu 9 kişinin öldüğü, yaralı bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. İhmali olduğundan şüphelenilen bir görevlinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.
Çin'de çöp toplama merkezinde yangın: 9 ölü
17.02.2018 - 08:18 | Son Güncelleme: 17.02.2018 - 08:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki bir çöp toplama merkezinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü bildirildi.
Etiketler : çin,yangın,
544296 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/544296.aspx
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