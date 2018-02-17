Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeyine yerleşen teröristlere karşı harekete geçen Mehmetçik, bölgeyi teröristlere dar etti. Teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamaması, terör yandaşlarını da rahatsız etti.

BARZANİ DE YASAKLAMIŞTI

Operasyonun durması için sürekli protesto düzenlemek isteyen örgüt yandaşları, Barzani yönetimi tarafından engellenmişti.

İRAN'DA AFRİN EYLEMİNE İZİN YOK

Irak'ın kuzeyindeki bu yasaklamadan sonra bir yasak da İran'dan geldi.

Ülkede düzenlenmek istenen Afrin protestosu, yasal düzenlemeler gösterilerek iptal edildi.

Konuya ilişkin haber, Barzani'nin kanalı olarak bilinen Rudaw tarafından duyuruldu.

İRAN'DAN ŞAŞIRTAN KARAR

İran hükümetinden daha önce yapılan açıklamalarda Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması gerektiği ifade edilmişti.