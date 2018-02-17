Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Marsilya kentinde polis eşliğinde yürüyüş yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Türklerin yoğun olduğu bir mahallede taşkınlık çıkardıktan sonra saldırdıkları 4 Türk vatandaşını yaraladı.

Çevre kentlerden toplanarak ülkenin güneyinde bulunan Marsilya'da yürüyüş yapan PYD/PKK yandaşları, daha sonra taşkınlık çıkardı.

4 TÜRK VATANDAŞINA SALDIRDILAR



Saint-Antoine Mahallesi'ne doğru yönelen terör destekçisi grup, bu bölgede bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

FRANSIZ POLİSİ SEYRETTİ



PYD/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Polisin müdahale etmemesine tepki gösteren Türk vatandaşları Fransız güvenlik güçlerini suçladı. Bununla birlikte Türk vatandaşlar eylem sırasında da polislerin olay yerine yakın oldukları halde bilerek müdahale etmediklerini savundu.

GÖSTERİYE İZİN ÇIKMADI



Fransa'nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma günü düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix'in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.

Aynı bölgede geçen hafta yapılan benzer bir gösteride PYD/PKK yandaşları taşkınlık çıkarmış ve çevredekilere saldırmıştı.

VALİLİKTEN DAVET GİBİ DUYURU



Bu arada, ülkenin doğusunda düzenleneceği belirtilen PYD/PKK yandaşlarının gösterisi hakkında Fransız makamlarından skandal ifadeler içeren bir duyuru yayımlandı.

Strazburg'da yapılacak gösteriye ilişkin Grand-Est Bölge Valiliğince bilgi verme amaçlı yayımlanan bildiride, "Kürt lider Öcalan'ın serbest bırakılması için bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle şehirde bazı yollar kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Valiliğin bir terör örgütü elebaşı için bu tür ifadelere yer vermesi ve "davetiye gibi bir duyuru metni" yayımlaması tepki çekti.