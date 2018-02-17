Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Bologna kentinde aşırı sağcılara karşı gösteri düzelnene eyleme PKK yanlıları da destek verdi. Günün erken saatlerinde başlayan gösteri, akşam saatlerine kadar devam etti.

Polislerin "dağılın" uyarısını dinlemeyen göstericiler güvenlik güçlerinden tekme, tokat dayak yedi.

İTALYAN POLİSİ PKK'LI AVLADI

Göstericileri uyaran polis memurları, uyarılara kulak asmayan çoğu terör yanlısı göstericilerin üzerlerine doğru yürüdü. Coplarını kullanmaktan çekinmeyenm polisler karşılarına çıkan eylemcileri teker teker avladı.

Önce coplarla dövülen teröristler, ardından polislerin tekme ve tokat darbeleri ile etkisiz hale getirildi.

PKK FLAMALARI MEYDANDA

Gösteriye aşırı sağ karşıtı gruplar ile katılan PKK yanlıları meydana terör örgütünün pankart ve flamaları ile çıktı.

Polisler, kendilerine havai fişek atan göstericilere tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

6 KİŞİ YARALANDI

Polisin sert müdahalesi nedeniyle gösteride en az 6 kişinin yaralandığı açıklanırken, onlarca göstericinin de tutuklandığı belirtildi.

Çıkan olaylar nedeniyle 1 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı açıklandı.