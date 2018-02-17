Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunda yer alan iddiaya göre Esad rejim güçleri, gözlemde bulunmak içi terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Afrin'e girdi. Kanalın bölge muhabirlerine dayandırdığı haberinde Suriye rejimi Afrin'e terör örgütü YPG'ye destek vermek için asker konuşlandıracağı iddia edildi.

RUS HABER AJANSI DA DUYURMUŞTU

Rusya'nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye rejiminin önümüzdeki günlerde Afrin'e gireceklerini duyurmuştu. Daha sonra anlaşmaya varılamadığı iddiaları basında yer almıştı.

Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye rejim birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" denilmişti.

ABD YÖNETİMİ YORUM YAPMADI

ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.