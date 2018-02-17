Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 gümüş madalya daha kazanan Almanya, 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla liderliğini sürdürdü.

Norveç 7 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kayaklı koşu 4x5 kilometrede altın madalya Norveç'in

Kadınlar kayaklı koşu 4x5 kilometre bayrak yarışında Norveç altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga ve Marit Bjoergen'den oluşan Norveç, 51.24.3'lük zamanlamasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Bu oyunlarda 3, toplamda ise 13 madalyaya ulaşan 37 yaşındaki Bjoergen, kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan vatandaşı Ole Einar Bjorndalen'i yakaladı.

İsveç 51.26.3'lük derecesiyle gümüş, olimpiyat bayrağı altında bağımsız yarışan Rus takımı ise 52.07.6 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kısa kulvarda altın madalya Güney Kore'ye

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar kısa kulvar sürat pateni bin 500 metrede Güney Koreli Minjeong Choi altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde piste çıkan 19 yaşındaki Choi, 2.24.948'lik zamanlamasıyla podyumun ilk basamağında yer aldı.

7 dünya şampiyonluğu bulunan ve 2.14.354 ile dünya rekorunu elinde tutan Choi, kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.

Çinli Jinyu Li 2.25.703 ile gümüş, Kanadalı Kim Boutin de 2.25.834 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada yarı finalde kontrolünü kaybederek düşen Büyük Britanyalı Elise Christie, hastaneye kaldırıldı.

Altın madalyayı Kanadalı Girard elde etti

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, erkekler kısa kulvar sürat pateni bin metrede Kanadalı Samuel Girard altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 21 yaşındaki Girard 1.24.650'lik zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.

ABD'li John Henry Krueger 1.24.864 ile ikinci, Güney Koreli Yira Seo ise 1.31.619 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar biatlon 12,5 kilometre toplu startta, altın madalya Slovak Kuzmina'nın

Kış Olimpiyatlarında Slovak Anastasiya Kuzmina kadınlar biatlon 12,5 kilometre toplu startta altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 33 yaşındaki Kuzmina 35 dakika 23 saniyelik performansıyla podyumun zirvesine çıktı.

Kuzmina, kadınlar biatlon 10 ve 15 kilometre bireyseldeki gümüş madalyalarının ardından üçüncü madalyasını boynuna taktı.

Son şampiyon olarak oyunlara gelen Belarus'tan Darya Domracheva 18.8 saniye farkla ikinci, Norveçli Tiril Eckhoff da 35.50.7 ile üçüncü oldu.

Kadınlar skeletonda, altın madalyayı Büyük Britanyalı Yarnold elde etti

Büyük Britanyalı Lizzy Yarnold kadınlar skeletonda altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 29 yaşındaki Yarnold 3.27.28'lik zamanlamasıyla Soçi 2014'ün ardından ikinci olimpiyat altınını aldı.

Alman sporcu Jacqueline Loelling 3.27.73'lik derecesiyle gümüş, Büyük Britanyalı Laura Deas da 3.27.90 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarnold, kış olimpiyatlarında şampiyonluk unvanını koruyan ilk Büyük Britanyalı sporcu olurken, Büyük Britanya ise ilk kez farklı sporcularıyla aynı gün içinde üç madalya birden kazandı.

Erkekler kayakla atlamada altın madalyayı Polonyalı sporcu kazandı

Erkekler kayakla atlama yüksek tepe bireysel finalinde Polonyalı Kamil Stoch altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda 30 yaşındaki Stoch, 285,7 puanla kariyerinin üçüncü olimpiyat altınına uzandı.

Finalde Alman Andreas Wellinger 282,3 puan ile ikinci, Norveçli Robert Johansson ise 275,3 puanla üçüncü sırada yer aldı.