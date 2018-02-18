Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esed rejiminin haber ajansı, Türkiye'nin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yalanını ortaya atmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu iddiaya çok sert karşılık vererek "yalanı kes" demişti.

Beyaz Saray, Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin ABD’nin bunu "son derece olasılık dışı" olarak gördüğünü ifade etti. Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK’nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri sürmüştü.