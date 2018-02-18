Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 14 Şubat’ta Florida’da bir lisede düzenlenen silahlı saldırının faili hakkındaki istihbaratı soruşturmakta başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamada, 19 yaşındaki Nikolaus Cruz’un “öldürme arzusu” içinde olduğu, silah satın aldığı ve bir saldırı planlıyor olabileceği yönünde geçen ay gelen istihbaratın ajanlarca soruşturulmadığı belirtildi. Açıklamada, bu istihbaratın FBI’ın Miami şubesiyle paylaşılmış olması gerektiği, ancak bunun da yapılmadığı kabul edildi. Florida Valisi Rick Scott, açıklamanın ardından FBI Başkanı’na istifa çağrısında bulunurken, Başsavcı Jeff Sessions da FBI’ın hatasının “trajik sonuçlar” doğurduğunu söyledi. Saldırıda 17 kişi ölmüştü.



BAŞKAN’A BOMBARDIMAN

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania ile birlikte saldırıda yaralananları Broward Hastanesi’nde ziyaret etti. Trump, ziyaret sonrasında Twitter hesabında, “Bütün ulusumuz, kalpten sizinle, Parkland, Florida’daki kurbanlar ve aileleri için dua etmeye devam ediyor. Tehlike karşısında cesurca cevap veren öğretmenlere, kolluk kuvvetlerine, ilk müdahale uzmanlarına ve tıbbi profesyonellere: Cesaretiniz için teşekkür ederiz” ifadesini kullandı. Trump’ın hastane ziyaretinde çok neşeli görünmesi ve özellikle de parmağıyla ‘her şey yolunda’ manasında yaptığı işaret büyük tepki çekti. Trump, hareketi sebebiyle sosyal medyada bombardımana tutuldu.