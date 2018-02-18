Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar fırtınalarının etkili olduğu ABD’de hava sıcaklığı rekor seviyelere düşerken, ülkedeki yaklaşık 550 bin evsiz kış aylarının zor şartlarına karşı ayakta durmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) kamusal alanlarda yaşadı. Ülkedeki 550 bin evsizin 355 bini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireylerden, 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşuyor. ABD’deki Evsizliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kuruluşun verileri, ülkede evsizlerin en fazla olduğu bölgenin, finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğunu gösteriyor. Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunurken, bölgedeki 297 barınak ve 84 günübirlik kentsel konut soğuk kış aylarında evsizlerin yüksek talebini karşılamaya yetmiyor.