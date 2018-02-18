Bir süre motosikletinin ön kısmını havaya kaldırıp bu şekilde ilerleyen şahıs, tam normal seyre geçiyordu ki dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü de yere düştü. Olayda bir süre sürüklenen şahıs, ağır şekilde yaralandı.
Trafikteki tehlikeli şov kötü bitti
18.02.2018 - 09:31 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da motosikletle trafikte gerçekleştirilen tehlikeli şov kötü bitti.
Etiketler : Pakistan,
544515 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/544515.aspx
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