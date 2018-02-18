Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre motosikletinin ön kısmını havaya kaldırıp bu şekilde ilerleyen şahıs, tam normal seyre geçiyordu ki dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü de yere düştü. Olayda bir süre sürüklenen şahıs, ağır şekilde yaralandı.