Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Aseman Hava Yolları'na ait Tahran-Yasuç seferini gerçekleştiren ART-72 model bir yolcu uçağının radardan kaybolduğunu duyurdu. Kalkıştan yaklaşık 50 dakika sonra radardan kaybolduğu belirtilen uçağın İsfahan eyaletinin Semiron şehri yakınlarına düştüğü ifade edildi.

66 KİŞİDEN KURTULAN YOK

Yerel kaynaklar uçakta bulunan 60 yolcu ve 6 mürettabattan kurtulan olmadığını açıkladı. Semiron valisi ise bölgeye gönderilen kurtarma helikopterlerinin Yasuç dağlarındaki yoğun sis nedeniyle enkaza henüz ulaşamadığını bildirdi.

PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 66 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye taziye mektubu gönderdiği öğrenildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in mektupta İran halkına başsağlığı ve ölenlerin yakınlarına sabır dilediği ifade edildi.

FİLO YENİLENEMEDİ

AA'nın haberine göre İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.



(Düşen uçakta yakınları bulunan İranlılar, Yasuç Havalimanı önünde büyük üzüntü yaşadı.)



(Harita: Uçağın düştüğü Semiron şehrinin bulunduğu nokta)



(İranlı genç, düşen uçağa binmeden önce sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Alireza Jamehei isimli gencin Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.)



(Semiron valisinin İran televizyonuna yaptığı açıklama. Vali, olumsuz hava koşullarından dolayı uçağın enkazına ulaşılamadığını belirtiyor.)



(Tasnim Haber Ajansı, uçakta hayatını kaybedenlerin listesini paylaştı.)