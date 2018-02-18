Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da Tahran-Yasuj seferini gerçekleştiren Aseman Havayollarına ait ATR-72 model yolcu uçağı radarlardan çıktı. Uçağın kalkıştan 50 dakika sonra İsfihan eyaletinin Semirom ilçesi yakınlarında düştüğü belirlendi. Yolcular ve uçak personelinin durumu ile ilgili ilk açıklama Aseman Havayolları Halkla İlişkiler Müdürü Tabatabayi yaptı. Uçakta bulunan 60 yolcu, 2 pilot, 2 hostes ve 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk yardım kurumları tarafından yapılan açıklamaya göre, Semirom bölgesindeki rüzgarlı hava ve aynı zamanda dağların konumundan ötürü oluşan durum helikopterlerin olay yerine gitmelerini engelliyor. Zagros-Dena dağlarına çarptıktan sonra düşen uçağın daha önce de teknik sorunlar yaşadığı belirtildi. Bir açıklamaya göre de yolcuların az bir olasılık da olsa hayatta olabileceği ifade edildi.

İran uçak sektöründen bir uzman, pilotun acil iniş yapmış olabileceğini belirtti. Bölgenin durumu ve aynı zamanda uçağın düştüğü yerin henüz tam olarak tespit edilmemesi, bölgeye sevk edilen helikopterler ve arama-kurtarma gruplarının devreye girmemesine yol açtı.

Aseman Havayolları, yaptığı son açıklamada, "Kesin olarak ölüleri onaylamayacağız" dedi.