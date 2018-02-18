Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Express Tribune’de yer alan habere göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada Cuma günü bir otelde gerçekleşen düğün eğlencesinde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirmişti. Patlamanın etkisiyle otel binasının molozları altından dokuz kişinin cansız bedenlerinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 18’e yükseldi. Büyük bir gaz silindirinin patlamasıyla meydana geldiği belirtilen patlama Rajasthan eyaletinin batısındaki Beawar kentinde meydana geldi.