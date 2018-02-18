Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşkilatın sosyal paylaşım hesabı üzerinden yapılan açıklamada, barışçıl değişimi benimsedikleri ve bu görüşe katılmayan grupların kendileriyle bağı olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin göreve başlamasından bir yıl sonra 2013'te devrilmesi de reddedildi.

Mısır yönetimi son dönemlerde, defalarca yalanlanmasına rağmen İhvan'ı "şiddet eylemlerini gerçekleştirmek ve tahrik" ile suçlayarak teşkilatın birçok üyesine davalar açıyor.