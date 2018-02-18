İsviçre'nin Valais kantonundaki Col de Fenestral bölgesinde 2 bin 500 metre yükseklikten yürüyüş yapan kişilerin üzerine çığ düştü. Valais polisi, 10 kişinin çığın altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
İsviçre'de 10 kişi çığın altında kaldı
18.02.2018 - 21:17 | Son Güncelleme: 18.02.2018 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsviçre'nin Col de Fenestral bölgesinde 10 kişi çığın altında kaldı.
Etiketler : İsviçre,çığ,
544652 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/544652.aspx
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