Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 30. güne girdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye büyük kayıplar verdiriyor.

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI



Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor. Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor.

CESETLERİ GİZLİYORLAR



Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor.

TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI



Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk askeri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor.