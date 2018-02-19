Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Şubat'ta Afrikalılara yönelik düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı ırkçı saldırı sonrası Macerata'daki "ırkçılık ve faşizm karşıtı" gösterinin ardından bugün Napoli, Venedik ve Milano'da da protestolar yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli'de faşizm karşıtları, seçim kampanyası için şehirde bulunan aşırı sağcı CasaPound'un mitingini sokağa çıkarak protesto etti.

Ellerinde "Irkçı ve faşist suikastları durdurun. Siyahların yaşamları değerlidir." yazılı büyük bir pankart taşıyan göstericiler, "Hepimiz faşizm karşıtıyız." sloganları attı.

"İtalya'da ırkçılık ve faşizme yer yok. Düşmanımız şu an bu otelin içinde, İtalya'da Lig (aşırı sağcı parti Kuzey Ligi) ve CasaPound'a yer yok." açıklamasını yapan ve daha sonra aşırı sağcı CasaPound'un liderinin bulunduğu otele ulaşmaya çalışan eylemcilere polis müdahale etti.

Müdahale sırasında sis bombası kullanan polise eylemciler şişe ve molotofkokteyli atarak karşılık verdi. Olayda yaralanan iki eylemci tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Ayrıca olay sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.

Gerginlik mitingi iptal ettirdi

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre ise aşırı sağcı Forza Nouva'nın Venedik'te yapacağı miting, faşizm karşıtları tarafından protesto edildi.

Aşırı sağcı Nouva'nın lideri Roberto Fiore'nin mitingini engellemek isteyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve solcu Özgür ve Eşit (LeU) partisi destekçileri, Santa Lucia istasyonunun önünde toplandı.

Protesto sebebiyle aşırı sağcıların miting yerinin değiştirilmesinin ardından ırkçılık karşıtları "Hepimiz anti-faşistiz." sloganları atarak şehrin sokaklarında yürüyüş yaptı.

İtalyan ANSA ajansı da önce yeri değiştirilen mitingin daha sonra tamamen iptal edildiğini duyurdu.

Venedik Emniyet Müdürlüğü, hem aşırı sağcı Forza Nuova'nın hem de solcu LeU'nun Venedik'te yapacağı mitinglerin "yüksek olay çıkma riskinden" dolayı iptal edildiğini duyurdu.

"İtalya'da faşistlere yer yok"

La Repubblica'nın bir diğer haberine göre de Nazi-Faşist rejime karşı mücadelenin başladığı Milano'da bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, faşizm karşıtı bir konuşma yaptı.

Milano'da destekçilerine seslenen Boldrini, "Faşizmden esinlenen gruplar lağvedilmeli. Ülkemizde onlara yer yok. Cumhuriyetimiz faşizm karşıtıdır." dedi.

Ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimde de yarışacak aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound, 3 Şubat'ta Afrikalılara yönelik ırkçı saldırı düzenleyerek 8 kişiyi yaralayan Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmişti.

Ülkede ırkçı saldırı gerçekleştiğinden beri çeşitli şehirlerde ırkçılık ve faşizm karşıtı protestolar düzenleniyor.