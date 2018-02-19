Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki askeri muhalif grup, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları açıklamayla birleştiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Suriye'de siyasi karar mekanizmasının tek bir gruba bırakılmaması, gruplara yönelik saldırıların durdurulması ve dış mihrakların isteklerine alet olunmaması için bu birleşme gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Suriye Kurtuluş Cephesi'nin liderliğine Ahrar Şam lideri Hasan Sufan seçilirken, yardımcısı da Nureddin Zengi Harekâtı'nın genel komutanı Tevfik Şihhabeddin oldu.

Açıklamada, Esad rejimine karşı savaşan diğer askeri muhalifler de birleşmeye davet edildi.

"Suriye Kurtuluş Cephesi" ile Suriye'de Beşşar Esad rejimine karşı savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.

Tamamına yakını Suriyelilerden oluşan askeri muhalif grup, Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Halep'in batısı ve Şam'da rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.