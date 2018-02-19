Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın Kürt kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beşşar Esad rejimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Şeyhu Belu bölgesinde bulunan rejim güçlerinin bugün terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e girmesi bekleniyor.

Esad rejiminin resmî haber ajansı SANA da, Afrin'e Esad güçlerine bağlı "Halk Direniş Güçleri"nin gireceğini duyurdu. SANA, Halk Direniş Güçleri'nin TSK saldırılarına karşı Afrinlilere destek vereceğini öne sürdü.

Bazı kaynaklar, PYD/YPG elinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silahlarının rejim güçlerine geçebileceğini bildirdi. PYD/YPG'nin Afrin çekilip çekilmeyeceğine dair bir bilgi paylaşılmazken, Esad güçlerinin Afrin'i Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'na karşı savunacağı öne sürüldü.

Öte yandan TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor.