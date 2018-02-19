Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de meşruiyeti kalmamış Beşşar Esad rejiminin danışmanlarından Buseyna Şaban, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Suriye'deki çözüme yönelik Kazakistan'ın başkenti Astana'daki toplantıda alınan kararlara uymadığını öne süren Şaban, TSK'nın terörle mücadelesini işgal olarak niteledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Orta Doğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını cevaplayan Şam rejimine bağlı yetkili, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" cevabını verdi. Şaban, rejimin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE İFTİRALAR SAVURDU

Skandal ifadelerini sürdüren Şaban, Astana sürecine de değinerek Türkiye'ye iftiralar savurdu. "Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini iddia etti.

Ankara'dan yapılan açıklamalarad Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana Rusya ve İran ile iletişim halinde bulunulduğu bildirilmişti. Harekâta ilişkin, Moskova ve Tahran iletişim koridorunda Esad rejimine de defalarca operasyonlara ilişkin bilgi verildiği öğrenilmişti.