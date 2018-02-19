Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Hizbullah'ın İsrail'e gerçekleştireceği herhangi bir saldırıdan Lübnan devletini sorumlu tutacaklarını söyledi.

İsrail radyosunun haberine göre, işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirilen Kuzey Amerika Kıtası'ndaki Yahudi Önderler isimli bir toplantıda konuşan Erdan, "İsrail, kendisine Hizbullah'ın herhangi bir saldırısından Lübnan'ı sorumlu görmektedir. (Hizbullah) Beyrut'taki hükümetin temel unsurudur." dedi.

Suriye'deki çıkarını korumak için İsrail'in gerekli adımları atacağını dile getiren Erdan, ABD'ye de "İran'ın Suriye'yi bir uydu devlete dönüştürmesini engellemek için daha fazla rol üstlenmesi" çağrısında bulundu.

İsrailli yetkililer, geçen haftalarda İran'ın Hizbullah üzerinden Lübnan'ın güneyinde "hedef ayarlı roket" üreten bir fabrika kurduğunu öne sürmüştü.