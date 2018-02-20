Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, “ABD’nin özellikle sahada, Fırat Nehri’nin doğusunda, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında, Suriye’yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz. ABD’nin, Suriye’de tek amacının DEAŞ’la mücadele olduğuna yönelik güvencesini tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor. ABD’yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz” diye konuştu. Başkent Moskova’da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen konferansta Lavrov’dan sonra söz alan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif da ABD’yi uyardı. ABD’nin Suriye’deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi “kara gücü” gibi kullanmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, bir soru üzerine “ABD, Suriye’de vizyonsuz adımlar atıyor. Aynı zamanda maalesef, Kürt nüfusunun bir kısmını da suistimal ediyor. Dolayısıyla ABD’nin burada attığı adımlara yönelik Türkiye’nin endişesi anlaşılabilir bir durum” dedi.