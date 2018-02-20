Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakka şehrine bağlı Tel Abyad ilçesinden ailesiyle Şanlıurfa’ya gelen Ömer İsmail, teröristlerin gençleri zorla örgüte kazandırmaya çalıştığını, ev, arazi ve araçlarını gasbettiğini dile getirdi.



Karşı gelenlerin ise baskıların artması sebebiyle çareyi Türkiye’ye sığınmakta bulduğunu vurgulayan İsmail, “Yüzde 99’u Arap olan ilçede, PYD/PKK örgüte yakın Kürt kökenli aileleri yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi. Teröristler özellikle gençleri zorla silah altına almaya çalışıyorlardı. Genç erkek bulunmayan evlerden genç kızları alıyorlardı, kızını vermek istemeyenden ise 20 bin dolar istiyorlardı. Bizim değil 20 bin dolar, 20 dolarımız bile yoktu. Mecburen içimiz kan ağlaya ağlaya kızlarımızı alıp götürmelerini izliyorduk. Bir akşam evimize gelip kardeşimin kimliğini aldılar ve sabaha alacaklarını söylediler. Sonra 65 yaşındaki amcamın evine gitmişler ve oğlu olmadığı için iki kızını vermesini istemişler. Amcam karşı çıkınca da silah dipçiğiyle kanlar içinde bırakmışlar. Kardeşim ve amcamın kızlarını vermemek için kaçmaya karar verdik. Gece yarısı kardeşlerim amcam ve ailemle gizlice sınıra gelip Türkiye’ye sığındık” dedi.