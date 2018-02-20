Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların tepkisini çeken tasarının yasalaşması hâlinde İzlanda, erkek sünnetini yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak. Meclis’teki partiler tarafından desteklenen ancak henüz oylaması yapılmayan kanun teklifine göre, tıbbi gereklilik duyulmadıkça 18 yaş altı bireylerin sünnet edilmesi yasaklanacak. Yasağı çiğneyerek sünnet uygulayanlar 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. 18 yaşını doldurmuş bireylerin ise kendi istekleri doğrultusunda sünnet olmayı tercih etmesinin önünde herhangi bir mâni olmayacak.