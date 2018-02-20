Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, daha önce alınan tedbirler kapsamında yanardağ civarında belirli bir alana kadar güvenliğin korunduğunu söyledi. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da meydana gelen patlamalarda 23 kişi ölmüştü. Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi hâlen aktif durumda.