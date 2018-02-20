Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin meselesindeki duruşundan ve özellikle büyük insani krizin yaşandığı Gazze'deki halkımıza yönelik devam eden yardımlarından dolayı Katar'a minnettarız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın Arap ve İslam dünyası içindeki konumuyla gurur duyduğu belirtildi ve tüm kardeş ülkelerden Gazze'ye destek olmaları istendi.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, dün düzenlediği basın toplantısında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardımın bölgeye ulaştığını açıklamıştı.