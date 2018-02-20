Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ağır darbeler vurdu. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam eden harekat bazı Avrupa ülkelerinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Öyle ki; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, harekatın ilk günlerinde Türk ordusunun geri adım atması için açık bir çağrıda bulunmuştu.

Macron'un bu çağrısından da cesaret alan Fransız siyasetçiler, teröristleri sevindirecek bir adım daha attı.

"ONLAR BİZİM MÜTTEFİKLERİMİZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durdurulması için imza toplamaya başlayan Fransız siyasetçiler, bölge ateş altına alınan grupların müttefikleri olduğuna vurgu yaptı.

"TÜRK ORDUSU GERİ ÇEKİLSİN"

DEAŞ ile mücadeleyi bahane eden Fransızlar, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinden bir an önce çekilmesini beklediklerini ifade etti.

MEHMETÇİK'İN DURDURULMASINI İÇİN ATILAN İMZALAR

