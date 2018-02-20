Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela'daki ekonomik kriz, yiyecek - içecek kıtlığı ve nakit para sıkıntısından ötürü çok sayıda Venezuelalı komşu ülkelere akın ediyor. Kolombiya da Venezuelalıların akın ettiği ülkelerin başında geliyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Blu Radio adlı yayın organına verdiği röportajında Venezuela'dan gelen mültecilerin şu an için ülkesinin en ciddi problemi olduğunu söyledi.



Uluslararası yardım almaya hazır olduklarını söyleyen Santos, mülteci akınıyla ilgili olarak tecrübeleri olmadığını, bu yüzden Türkiye gibi ülkeleri örnek aldıklarını söyledi:



"Bu sorunla elimizden geldiğince başa çıkmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere heyetler gönderdik, Suriyeli mültecilerle nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için mesela Türkiye'ye de bir heyet gönderdik."



Türkiye, başta Suriye ve Irak olmak üzere 3,5 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.



Santos mülteci krizinin maddi anlamda da zorluk çıkardığını vurguladı.