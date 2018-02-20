Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre kimliği belirsiz kişiler, elçilik binasına şüpheli bir paket gönderdi.

TEHDİT OLUŞTURMADIĞI BELİRLENDİ

Açıklamada, "Diplomatik temsilcilik çalışanları, içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup teslim aldı. Olay yerine bakanlığa ait mobil laboratuar gönderilerek radyasyon ve kimyasal madde ölçümü yapıldı. Yapılan analiz sonucunda şüpheli maddenin elçilik çalışanları için tehdit oluşturmadığı belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Şüpheli maddenin detaylı analiz için emniyet güçlerine gönderildiği kaydedildi.