Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Fuzuli bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan’a ait Quadcopter tipli İHA’nın indirilerek ele geçirildiği açıklandı. Bakanlık, ele geçirilen İHA’nın fotoğraflarını yayınladı.
Azerbaycan’da Ermenistan’a ait İHA ele geçirildi
21.02.2018 - 23:10 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait istihbarat amacıyla kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler : azerbaycan,ermenistan,iha,
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