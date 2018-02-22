Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya 4 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 346 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 878 sivilin yaralandığını belgelediklerini belirterek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da yüz binlece sivilin son 5 yıldır "en temel insani ihtiyaçlarından mahrum şekilde" ve "acımasız bombardıman" altında mahsur kaldığını vurguladı.

Sadece geçen pazartesi 13 saatte 92 sivilin öldüğünü belirten Hüseyin, Esed rejimi ve müttefiklerinin 4 Şubat'tan bu yana yoğun saldırıya geçtiği Doğu Guta'da BM İnsan Hakları Konseyi olarak toplam 346 sivilin hayatını kaybettiğini ve 878 sivilin de yaralandığını belgelediklerini açıkladı.

Hüseyin, Doğu Guta'da tam bir kaos yaşandığına işaret ederek, ölü ve yaralı sayısının belirledikleri rakamın çok daha üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Savaş suçu vurgusu

Ölen sivillerin çoğunluğunun yerleşim alanlarına yapılan hava saldırıları sonucu gerçekleştiğini ifade eden Hüseyin, uluslararası hukuka göre korunması gereken sağlık kuruluşlarının bombalanmasına da tepki gösterdi.

Hüseyin, Esed rejimi ve destekçilerine acil ateşkes çağrısında bulunarak, hasta ve yaralıların acilen tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğu Guta'daki insan hakları ihlallerinin çoğunun savaş suçu olabileceğine vurgu yapan Hüseyin, uluslararası toplumu bu ihlallerin sorumlarının hesap vermesi için gereken çabayı sağlamaya davet etti.

400 bin sivil abluka altında

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da hava saldırılarına maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.