Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi Doğu Guta’da tarihin en acımasız vahşetlerinden birine imza atıyor. Havadan vurulan Guta’da son iki günde 50’si çocuk, 310 sivil katledildi. Yaşanan insanî dram sebebiyle Doğu Guta, “İkinci Halep” olarak nitelendirilmeye başlandı. 2013’ten bu yana hükûmet güçlerinin kuşatması altındaki bölgede bulunan yaklaşık 400 bin kişi kan ağlıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son 48 saat içinde en az 310 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 1200’ü geçti.

Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Koordinatörü Muhammed Alhammadi, Esad’ın sivillere ve sağlık ekiplerine yönelik “vahşi” saldırılarını durdurmak ve bölgeye yardım ulaştırılmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler ile uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler bölgedeki durumun “alarm verici” olduğunu açıklamakla yetindi. Bölgede 5 hastane ve sağlık merkezinin hava saldırılarında hedef alındığı duyurulan açıklamada, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. UNICEF, Doğu Guta’da son günlerde artan çocuk ölümlerini protesto için “içi boş” basın açıklaması yayımladı. Terör örgütünün “Türkiye sivilleri vuruyor” yalanına çanak tutan Batı ülkeleri ise çıt çıkarmadı. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden öldü.