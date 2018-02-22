Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'nin millî güvenliğini sağlamak, sınırlarını korumak ve Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Önceki günlerde Esad rejimi yanlısı güçlerin Halep'ten yola çıkarak, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin yuvalandığı Afrin'e destek için gitmesi ancak TSK'nın operasyonuyla geri dönmek zorunda kalmaları medyada detaylıca yer buldu.

ABD merkezli CNN International, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Topçu ateşimizi görünce geri döndüler" ve "Terör örgütleri yanlış adımlar attığında ağır bedeller ödemelidir" açıklamalarına da yer verdiği haberinde Türkiye'nin sağlam bir duruş sergileyerek geri adım atmadığını yazdı.

Katar merkezli El Cezire (Al Jazeera) ise internet sitesinden ve televizyondan duyurduğu haberinde 50 araçlık militan konvoyunun Afrin'e girmeye çalışırken TSK'nın müdahalesiyle karşılaştığını yazdı ve Şam rejiminin "konvoyların geri çekilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını" aktardı.

"TÜRKİYE VE İRAN KARŞI KARŞIYA"

ABD merkezli Washington Post'ta ise "Suriye'deki yeni çatışmada Türkiye ve İran karşı karşıya geliyor" başlığıyla bir makale yayımlandı. Yazıda, Afrin'deki teröristlere destek çıkan militanların "genelde Esad'ın askerî gücünü destekleyen İran yanlısı milisler olduğu" belirtildi.

Yazıda, Suriye'deki durum "kalabalık bir satranç" ifadeleriyle tanımlandı. Almanya'nın DPA ajansı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Sahadaki kirli anlaşmalara rağmen planımızı uygulamayı sürdüreceğiz" açıklamasına yer verirken, İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters "TSK'nın, Esad destekçisi güçlerle doğrudan karşı karşıya gelmesi Suriye'deki manzarayı daha da karmaşık hale getirecek" yorumunu yayımladı.

France 24, Arab News, Jerusalem Post gibi kaynaklar da Afrin'de yaşananları "Suriye'nin kuzeyindeki gerginlik tırmanıyor" şeklinde duyurdu.

"BÖLGEDE KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Afrin'de kimseye destek vermediğini söyledi. Nauert, "ABD, Suriye'de bir sınır değişikliğine taraf değil. Biz değiştirmiyoruz, herhangi bir değişikliği ya da özerk bir yönetimi desteklemiyoruz. Şu anki sınırlarıyla güvenli, bağımsız ve birlik içinde bir Suriye'yi destekliyoruz" diye konuştu. Nauert, ABD'nin Afrin'de faaliyet göstermediğini, dolayısıyla orada yaşananlara dair bilgilerinin sınırlı olduğunu aktardı.