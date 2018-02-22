Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Lübnan Ordu Komutanı General Joseph Avn, sosyal medya hesabından İsrail tehditlerine karşı bir mesaj yayımladı. Ülkesine tehditler savuran Tel Aviv yönetimini uyaran Avn, muhtemel bir çatışmaya şiddetli bir şekilde karşılık verileceğini vurguladı.

Avn'ın mesajında, "Düşman İsrail tarafından Lübnan’ın egemenliğine ve bütün ekonomik kaynaklardan yararlanma hakkına karşı yapılacak bir saldırıya karşı olduğumuzu tekrar vurguluyoruz. Lübnan ordusu, her ne pahasına olursa olsun, İsrail’in saldırılarıyla mücadele için hiçbir yolu kullanmaktan kaçınmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

İsrail yönetimi son dönemde İran destekli Hizbullah örgütünü bahane ederek Lübnan'a saldırılar düzenliyor. Geçtiğimiz aylarda sınır hattında büyük bir askerî tatbikat gerçekleştiren Tel Aviv yönetiminin bu hamlesi, "Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı operasyon hazırlığı" olarak yorumlandı.