Airbus'ın Vahana projesini yürüten deneysel havacılık uygulamaları  birimi A³, 31 Ocak 2018'de ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan  test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı.

Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8  yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı  ve ardından yere indiği görülüyor. Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)  hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine  karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi. Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki  elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden  yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz  hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar  açısından önemli bir kilometre taşı oldu." dedi.

Vahana projesi, Airbus'ın geleneksel hava aracı üretiminden oldukça  farklı bir deneme olarak biliniyor. Elektrikli veya yarı elektrikli bir ticari  hava aracı henüz üretilemedi. Çünkü uçuş, kara ulaşımına kıyasla büyük miktarda  enerji gerektiriyor ve mevcut batarya teknolojisi henüz uçuş için gereken verimli  kuvvet ağırlık dengesine sahip değil. Vahana'nın pek yüksekte olmasa da belirli süre havada asılı  kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor.