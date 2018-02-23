Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre, CasaPound'un lideri Simone Di Stefano'nun konuşma yapacağı otelin etrafında toplanan yaklaşık 500 eylemci, bu aşırı sağcı partiyi protesto etti.

CasaPound aleyhine slogan atan göstericiler, "Şimdi ve daima direniş, CasaPound faşistleriyle savaşalım" yazılı büyük bir pankart taşıdı.

Irkçılık ve faşizm karşıtı protestocular, "Torino'dan Palermo'ya kadar cehennemi saldık. Bu bir slogan değil, yemin. Palermo'da Forza Nouva taraftarına yapılan (Forza Nuova üyesinin dövülmesi), anti-faşist eylemin somut bir örneğidir. Bu eylem yasal çünkü faşistlere saldırmak uygun bir savunma biçimi." açıklamasını yaparak, CasaPound'un toplantısının gerçekleştirildiği otele yaklaşmaya çalıştı.

Göstericiler, otele giden yolları kapatan polisi iki kez aşmaya çalıştı. Çıkan arbedede polis, protestoculara cop ve tazyikli suyla müdahale etti. Devam eden çatışmada eylemciler polise fişek, taş, şişe ve yakındaki inşaat alanından buldukları boruları attı. Polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla eylemcilere müdahalesini sürdürdü. Çatışma sırasında eylemciler ayrıca inşaat alanını saran çitleri parçaladı, çevredeki çöp konteynerlerini yola dizerek barikat oluşturdu, çöpleri de etrafa saçtı.

Polis ile protestocular arasında yaşanan çatışmada 3 polis yaralandı. Polis güçleri, ilk gelen bilgiye göre en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

İtalya'da faşizm gerginliği sürüyor

İtalya'nın Macerata kentinde 3 Şubat'ta Luca Traini tarafından Afrikalılara yönelik gerçekleştirilen ve farklı kaynaklara göre 6 veya 8 kişinin yaralanmasına yol açan ırkçı saldırı, ülkede son dönemde tekrar gündeme gelen "faşizm" tartışması ve gerginliğini iyice tırmandırdı.

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound'un Afrikalılara yönelik yapılan ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

Irkçılık ve faşizm karşıtları, ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimde de yarışacak aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound'un miting veya toplantısının olduğu neredeyse her şehirde sokağa çıkarak bu grupları protesto ediyor. Protestolarda da çoğunlukla polis ve eylemciler arasında arbede yaşanıyor.

Geçen pazar günü Napoli'de faşizm karşıtlarının CasaPound'un mitingini protestosu sırasında 2 kişi yaralanmış, 20 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca geçen cuma günü de Bologna'da faşizm karşıtları aşırı sağcı Forza Nuova'nın mitingini protesto etmişti. Aynı gün yaşanan iki ayrı arbedede 2'si polis 12 kişi yaralanmıştı.