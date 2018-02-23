Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü Nauert basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

"Afrin'de olup bitenler DEAŞ'a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor." savunmasını yapan Sözcü, şöyle konuştu:

"Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi DEAŞ'la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."