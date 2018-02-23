Freeland, Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların sürmesiyle tırmanan durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Freeland, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Guta'da sivillere, tıbbi uzmanlara, ilk müdahale ekiplerine ve insani yardım görevlileri dahil olmak üzere masum halka yönelik kasıtlı ve artan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar caydırılabilir. Sivilleri hedeflemek uluslararası insani hukukun ihlalidir. Bölgedeki şiddetin derhal durdurulmasını ve Suriye rejiminin insani yardıma tam erişim imkanı sağlayarak temel insan haklarına saygı duymasını istiyoruz."

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden hayatını kaybetti.. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 300'ü geçti.