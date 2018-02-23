Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre Kök, Riyad'daki elçilik binasında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Kök, "Türkiye'nin fuara katılması, iki ülke arasındaki savunma ve yedek parça sanayi alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için harika bir fırsat." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkileri "seçkin ve gelişmiş" olarak niteleyen Kök, gerek Türkiye gerekse Suudi Arabistan'ın askeri sanayi ile deneyim ve teknoloji aktarımı konusunda iddialı bir vizyonu olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığına bağlı Yerli Askeri Üretim İdaresi Müdürü Tümgeneral Atıyye el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AFED 2018 Fuarı'nın onur konuğu olacağını duyurmuştu.

AFED 2018, 25 Şubat-3 Mart tarihlerinde 60'ı aşkın uluslararası şirketin katılımıyla gerçekleşecek.