Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar gününden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 368’e yükseldi. Son üç günde 22 sağlık merkezi, bir cami ve bir yetimhanenin vurulduğu Doğu Guta’daki saldırıları ABD, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kınadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, katliamların sona erdirilmesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu. Dünya “katliama çare bulalım” derken veya kınarken son Doğu Guta’ya son 6 saatte yapılan saldırılarda 25 sivil daha hayatını kaybetti. 5 yıldır rejimin ablukası altında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.