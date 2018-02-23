Pazar gününden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 368’e yükseldi. Son üç günde 22 sağlık merkezi, bir cami ve bir yetimhanenin vurulduğu Doğu Guta’daki saldırıları ABD, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kınadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, katliamların sona erdirilmesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu. Dünya “katliama çare bulalım” derken veya kınarken son Doğu Guta’ya son 6 saatte yapılan saldırılarda 25 sivil daha hayatını kaybetti. 5 yıldır rejimin ablukası altında bulunan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.
Dünya kınarken Esad yine kan döktü
23.02.2018 - 07:25 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta’ya rejim ve Rusya tarafından yapılan saldırılar sürüyor.
Etiketler : esad,suriye,doğu guta,
545743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545743.aspx
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