Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan yeni raporda, UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine'nin, "Gerek Myanmar'daki şiddet olaylarının pençesinde yaşayan ve zorla evlerinden edilen, gerekse Bangladeş'teki aşırı kalabalık kamplarda evlerine dönemedikleri için çaresiz durumdaki yaklaşık 720 bin Arakanlı çocuk esasen kapana kısılmış durumda." açıklamasına yer verildi.

Fontaine, Arakan sorunun temeline inerek çözüm yolları bulunamaması durumunda mevcut krizin yıllarca süreceği uyarısını yaptı.

Rapora göre, Arakan eyaletinde halen şiddet sarmalı ve korkunç olaylardan dolayı akrabaları ve komşuları kaçmak zorunda kalan 185 bin Müslüman çocuk bulunuyor. Bangladeş'teki kamplarda ise geçen 25 Ağustos ve öncesindeki zorunlu göç dalgalarıyla sığınmacı konumuna düşen 534 bin Arakanlı çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Myanmar'da devam eden şiddet olayları ve Bangladeş'te yaklaşan siklon mevsimi nedeniyle tehdit altında olan 720 bin Arakanlı Müslüman çocuğun durumuna dikkat çekilen raporda, bu çocukların temel insani ihtiyaçlarının giderilmesi için uluslararası topluma "acil çaba" gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Bangladeş'te mart ayı başında başlayacak siklon mevsimiyle ortaya çıkabilecek sel ve toprak kaymalarıyla kamplardaki insani durumun daha da kötüleşebileceği belirtilen raporda, bunun sonucunda pis su ve kötü hijyen koşullarının beraberinde bulaşıcı hastalıklar getirebileceği uyarısında bulunuldu.

UNICEF raporunda, ayrıca Myanmar hükümetine Arakan Müslümanlarına yönelik şiddete son vermesi çağrısı tekrarlanarak, Müslümanların rahatça hareket edebilmesi, sağlık hizmetlerinden, eğitimden ve tarımsal faaliyetlerden tekrar yararlanması gerektiği vurgulandı.