Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Suriye sınırına kurulmak istenen kukla devlet için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye silah yardımı yapan Amerika, TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı büyük rahatsızlık yaşıyor. Mehmetçik, teröristleri havadan ve karadan vururken, örgüte üst üste ağır darbeler vurdu.

TÜRK ASKERİNİ KARALAMA HABERİ

YPG'li teröristlerin köşeye sıkışmasını hazmedemeyen Amerikalılar, Türkiye'ye karşı kirli bir algı operasyonuna başladı.

AMERİKAN YALANLARI

Ülkede yayın yapan televizyon kanalı CNN'de yayınlanan haberde, TSK'nın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği yalanı ortaya atıldı.

Haberde, Türk askeriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamuoyunun hedefi haline getirilmek istendi.



