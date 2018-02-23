Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, Mayıs ayına kadar hazırlıklar yapılarak elçiliğin Kudüs’e açılacağını ve planın ikinci safhasında yeni bir elçilik binası inşa etmek için güvenli bir yer arayışı olduğunu belirtti. Ayrıca, açılışın İsrail devletinin kuruluşunun 70'inci yıldönümü kutlamalarına denk getirileceği, Mayıs ayına hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

İsrail hükümeti kaynaklarına göre, 5 Mart'ta Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi planlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump yönetimi ile konuyu müzakere edeceği ve kararın bir an önce yürürlüğe girmesi için çalışmaların hızlandırılacağı açıklandı.