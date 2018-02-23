Filistin’in Gazze kentinde ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protestolarda İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 22 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qedra, 7 Filistinlinin Jabalia bölgesinde, 6’sının Gazze’de, 5’inin Bureij bölgesinde ve 4’ünün Han Yunus bölgesinde yaralandığını bildirdi.
İşgalci İsrail askerleri durmak bilmiyor: 22 yaralı
23.02.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerleri, Filistin’in Gazze kentinde ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protesto gösterilerinde 22 Filistinliyi yaraladı.
Etiketler : israil,gazze,filistin,
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