Filistin’in Gazze kentinde ABD’nin Kudüs kararına ilişkin devam eden protestolarda İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 22 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qedra, 7 Filistinlinin Jabalia bölgesinde, 6’sının Gazze’de, 5’inin Bureij bölgesinde ve 4’ünün Han Yunus bölgesinde yaralandığını bildirdi.